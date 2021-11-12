В библиотеке Новосибирска есть фонд изданий, не имеющий аналогов за Уралом
Новосибирск, 12 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) открылся новый научный читальный зал. Об этом сообщили в самой библиотеке.
Правительство Новосибирской области
Современный читальный зал в ГПНТБ
«Для нас это новый этап развития библиотеки и значимое событие в ее истории, — подчеркнули в ГПНТБ СО РАН. — Этот открытый фонд изданий по всем отраслям знания не имеет аналогов за Уралом».
Уточняется, что читальный зал располагает фондом из 20 тысяч единиц справочной литературы и каждые две недели будет пополняться на 600−800 изданий.
Зал откроется для читателей 16 ноября.