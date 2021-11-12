Куала-Лумпур, , 06:09 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 29 535 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 6298 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 528 821 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на малазийской территории числится 63 827 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 538 пациентов содержатся в палатах интенсивной терапии, из них 274 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что 75,7% жителей Малайзии полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции.