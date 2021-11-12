Пекин, 12 ноября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. На материковой части Китая было выявлено 79 новых локальных случаев COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в своем ежедневном отчете, передает 12 ноября агентство Синьхуа.

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Из новых локальных случаев 52 были зарегистрированы в Ляонине, 12 — в Хэнани, шесть — в Пекине, пять — в Хэйлунцзяне, два — в Хэбэе и по одному в Цзянси и Юньнани. Также сообщалось о 19 новых завезенных случаях, согласно данным комиссии.

По данным комиссии, за прошедшее 11 ноября не было зарегистрировано ни новых подозрительных случаев, ни новых смертей, связанных с COVID-19.