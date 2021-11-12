Бразилиа, , 06:01 — REGNUM Сборная Бразилии в результате победы над командой Колумбии в домашнем матче отборочного турнира досрочно завоевала право на участие в финальном турнире чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) по футболу. Единственный гол матча в ворота Колумбии на 72-й минуте забил Лукас Пакета.

Болельщики Сборной Бразилии на стадионе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Для сборной Бразилии это 11-я победа в 12 встречах отборочного раунда. Возглавив турнирную таблицу с 34 очками, бразильцы досрочно получили право на поездку в Катар, куда уже пробились команды Германии и Дании.

На втором месте в группе идёт команда Аргентины (25 очков). Далее расположились сборные Эквадора (20), Чили (16) и Колумбии (16).

Напомним, что в финальную часть чемпионата мира в результате отбора выходят четыре лучшие команды группы. Для команд, занявших пятое место, предусмотрены стыковые матчи с командами других групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в Валетте на «Национальном стадионе» победой подопечных Златко Далича завершился матч 9-го тура группы H отборочного турнира к ЧМ-2022 между национальными сборными Мальты и Хорватии по футболу.

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