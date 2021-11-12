Пекин, 12 ноября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Китайский комедийный триллер «Стань кем-то» занял первое место в чарте кассовых сборов на материковой части Китая в первый день показа 11 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

Фильм рассказывает о группе разочарованных кинематографистов, которые собираются, чтобы спланировать новый фильм о печально известном уголовном деле, не подозревая, что вокруг таится реальная опасность. Фильм за первый день собрал 11,8 млн юаней (около $1,8 млн).

Новый фильм о британском супершпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» занял второе место. Агент «007» принес создателям 5,8 млн юаней. За ним последовал военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище», который собрал около 4,6 млн юаней.