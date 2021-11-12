Владивосток, , 05:58 — REGNUM Сотрудники учреждений здравоохранения Приморского края, работающие с коронавирусными больными, испытывают сильное эмоциональное напряжение и выгорают. Об этом заявила лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Она рассказала, что по результатам опроса среди медработников 37% из них готовы уйти из профессии из-за нервного напряжения на работе.

«Больше полутора лет мы живем в эпидемии коронавируса, тяжелейшего заболевания, которое уносит жизни, дает тяжелые осложнения. Врачи каждый день видят трагедии, и, конечно, каждая из них — это рубец на сердце врача, который лечил, который вел пациента. Это приводит к срыву, нервному истощению, профессиональному выгоранию», — отметила Ирина Лизенко.

Влияют на состояние врачей в том числе угрозы и оскорбления со стороны пациентов. Обвинения со стороны жителей региона, которые звучат в очередях на вакцинацию или в инфекционные центры, заставляют медработников всё чаще задумываться об увольнении.

«Психоэмоциональное состояние врачей в нынешний ситуации — на пределе. — Все эти полтора года медики не могут нормально уйти в отпуск. В сегодняшней реальности наиболее востребованные врачи действительно работают без отдыха, неделями не бывают дома. Например, когда остальные заболели и некому оказывать помощь пациентам. Конечно, такому врачу предоставят дни отдыха, сделают все необходимые выплаты, но он подрывает свое здоровье, в том числе и психическое. Сейчас врачи поставлены в положение «Вы обязаны…». Зачастую, они не имеют право заболеть, пойти в отпуск, иногда в процессе приема не могут выйти в туалет или выпить воды. Тут же начинается бунт граждан, которые кричат и ругаются», — рассказала Ирина Лизенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Приморья констатировали очередной рост количества больных коронавирусом, которые находятся в тяжёлом состоянии. Таких пациентов в регионе 8 ноября было 480, 96 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.