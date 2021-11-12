Владивосток, 12 ноября 2021, 05:58 — REGNUM Сотрудники учреждений здравоохранения Приморского края, работающие с коронавирусными больными, испытывают сильное эмоциональное напряжение и выгорают. Об этом заявила лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Она рассказала, что по результатам опроса среди медработников 37% из них готовы уйти из профессии из-за нервного напряжения на работе.
Влияют на состояние врачей в том числе угрозы и оскорбления со стороны пациентов. Обвинения со стороны жителей региона, которые звучат в очередях на вакцинацию или в инфекционные центры, заставляют медработников всё чаще задумываться об увольнении.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Приморья констатировали очередной рост количества больных коронавирусом, которые находятся в тяжёлом состоянии. Таких пациентов в регионе 8 ноября было 480, 96 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.