Новосибирск, , 05:57 — REGNUM Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) исследовали территорию, находящуюся на западе Западно-Сибирского осадочного мегабассейна. Особое внимание уделялось отложению баженовской свиты, которая является одним из наиболее перспективных объектов для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщили в Институте.

Нефть Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая)

По данным учёных, в породах с высоким содержанием органического вещества могут находиться крупные скопления нефти, приуроченные к листоватым коллекторам порового типа. Для прогноза, поиска и разведки залежей нефти нужно знать, как распределяется органическое вещество в недрах.

«В этом исследователям поможет трехмерная модель, созданная в Институте. Впервые для одного из районов Западной Сибири для баженовской свиты было получено распределение органического углерода в 3D виде», — уточнили в ИНГГ СО РАН.

Выявлено, что органическое вещество в породах на этой территории распределяется неравномерно. Результаты позволят специалистам спрогнозировать, на каких участках баженовской свиты можно получить наибольшие притоки углеводородов.