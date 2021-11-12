Вашингтон, 12 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Эвакуация была объявлена после получения сообщений об угрозе взрыва в кампусах трёх университетов США. Об этом 12 ноября сообщила телекомпания ABC.

p.Gordon Взрывное устройство

Приказы об эвакуации кампусов издали университет Южной Калифорнии, Нью-Йоркский университет и Массачусетский технологический институт в Кембридже. Были эвакуированы все сотрудники и студенты высших учебных заведений. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и начали обследовать здания и территорию университетов.

Уточняется, что никаких взрывных устройств на территории университетов обнаружено не было. При этом информация об угрозе взрыва продолжает поступать, в связи с чем студенты попросили руководство университета отменить занятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о якобы заложенных взрывных устройствах на территории кампусов в Колумбийском, Корнуоллском университете в штате Нью-Йорк и в Брауновском университете в штате Род-Айленд оказалась ложной.