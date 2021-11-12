Гуанчжоу, Китай, 12 ноября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Китайская программа разведения в неволе находящихся под угрозой исчезновения приматов с дикой популяцией менее 1000 особей по всему миру увенчалась успехом, сообщили исследователи, передает 11 ноября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «2001 год: Космическая одиссея». реж Стэнли Кубрик. 1968. Великобритания, США Приматы

Чернохвостый немейский тонкотел является редким видом приматов, занесенным в список «находящихся под угрозой исчезновения» видов Международным союзом охраны природы (МСОП) в Красной книге видов, находящихся под угрозой исчезновения. В настоящее время одним из относительно эффективных методов восстановления его популяции является вмешательство человека.

Китайская программа разведения этого вида в неволе увенчалась успехом 9 июля текущего года, когда в Исследовательском центре приматов Чимелун в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая, родился детеныш обезьяны.

Новорожденный был представлен общественности 11 ноября. Ожидается, что он покинет свой инкубатор примерно через два месяца и будет выпущен к родной группе приматов примерно в возрасте двух с половиной лет с соответствующей подготовкой.