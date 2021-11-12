Скопье, , 05:53 — REGNUM Глава македонской партии «Левица» вечером 11 ноября выступил с пресс-конференцией и заявил, что видео, опубликованное пропавшим перед решающим моментом политической борьбы в стране депутатом из рядов «Движения Беса» Кастриотом Реджепи в социальных сетях, заставляет считать, что он находится в заложниках.

Димитар Апасиев Kanal 77

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что парламентская демократия парализована, поскольку на видео, опубликованном в социальных сетях, Реджепи «выглядит как заложники террористических организаций перед смертью».

По словам Апасиева, ситуация серьезна и граждане должны осознать важность происходящего. Выводы политика оказались весьма радикальными: «Я думаю, что это правительство по-хорошему не уйдет и ситуация должна стать более радикальной».

Апасиев призвал оппозицию использовать более радикальные методы — протесты, блокады, парализацию парламента — «поскольку законность больше не существует».

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