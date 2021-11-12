Новосибирск, , 05:48 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с руководством и рядом ведущих ученых Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири».

Новосибирский Академгородок (сс) Elya

Напомним, что недавно назначенный на пост полпреда в Сибири Серышев прибыл в Новосибирск 21 октября.

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Как отметил во время встречи председатель СО РАН академик Валентин Пармон, сегодня Сибирское отделение объединяет около трети активного академического потенциала России, а его крупнейший научный центр, новосибирский, демонстрирует ряд качественных преимуществ - прежде всего, уникальную мультидисциплинарность и высокую эффективность исследований: 47% институтов Новосибирского научного центра (ННЦ) отнесены к первой категории, тогда как по стране этот показатель составляет 31%.

При этом представители отделения очертили проблемы в реализации согласованного ещё в 2018 году правительством РФ проекта «Академгородок 2.0». Главная из них — недостаточность целевого финансирования из федерального бюджета в развитие научной и инновационной инфраструктуры ННЦ.

В свою очередь Серышев заверил, что в его лице сохранившее единство научное сообщество СО РАН всегда найдёт поддержку в реализации конкретных и аргументировано подготовленных предложений.