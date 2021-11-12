Абакан, , 05:41 — REGNUM Новый пассажирский авиарейс свяжет Абакан и Екатеринбург с 24 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта Хакасии.

Самолет confused_me

«С 24 ноября 2021 года через аэропорт Абакан авиакомпания Red Wings планирует начать выполнение прямого регулярного рейса по маршруту Екатеринбург — Абакан — Екатеринбург», — отметили в воздушной гавани.

Уточняется, что полеты будут выполняться по средам и пятницам. По предварительным данным, стоимость перелета в одну сторону составит от пяти тысяч рублей. Перевозить пассажиров будет российский авиалайнер Sukhoi SuperJet 100.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт Ингушетии в Магасе сообщил о введении авиарейсов в Самару, Сочи и Тюмень. Новые пассажирские маршруты откроются в первой половине 2022 года.

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