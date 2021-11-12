Скопье, , 05:52 — REGNUM Депутат из рядов партии Движение Беса Кастриот Реджепи, пропавший 11 ноября прямо перед заседанием парламента, которое должно было принести оппозиционному блоку перевес над властью, вечером того же дня опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, в котором он убеждает своих соратников по партии в том, что он находится в безопасном месте.

Вопросы qimono

Билял Касами и другие не должны беспокоиться обо мне, я в безопасном месте, я на правильной стороне, я с албанцами и со всеми гражданами страны, которые стремятся к миру, свободе и демократии». Кастриот Реджепи «Глава партиии другие не должны беспокоиться обо мне, я в безопасном месте, я на правильной стороне, я с албанцами и со всеми гражданами страны, которые стремятся к миру, свободе и демократии».

Политик подчеркнул при этом в своем заявлении, что он поддерживает Европейский союз и НАТО, а не антиалбанские круги.

В оппозиции отметили, что вид Реджепи на видео вызывает подозрения, что его держат в заложниках. Напомним, 11 ноября должно было состояться заседание парламента по голосованию о вотуме недоверия. 61 оппозиционный депутат — то есть 50% и один — поставил подпись в поддержку вотума недоверия. Прямо накануне заседания пропал он из депутатов, ни один из его телефонов не отвечает. Через час он выступил с заявлением в социальных сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Перебежчик лишил оппозицию Северной Македонии большинства в парламенте