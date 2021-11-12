Луганск, 12 ноября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Двое киевских боевиков были уничтожены в результате подавления начатой ими атаки, сообщила 11 ноября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Обстрел ЛНР и ДНР

Ответный огонь был открыт из вооружения, не запрещённого Минскими соглашениями.

«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских силовиков», — говорится в сообщении.

Представители Народной милиции ЛНР добавили, что действия Вооружённых сил Украины «дестабилизируют обстановку в Донбассе» и противоречат заявлениям из Киева о «приверженности курсу мирного урегулирования конфликта».