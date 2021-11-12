Хабаровск, , 05:38 — REGNUM Организаторов экскурсий на гору Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, где упал самолёт АН-26, ищут следователи. Следственное управления СК РФ по Хабаровскому краю организовало проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-служба надзорного ведомства.

Месту крушения пассажирского самолёта в Иркутской области Цитата из видео

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«В Большехехцирском заповеднике обитают амурские тигры, медведи и другие хищники. Организаторы экскурсий, приводя людей в заповедную тайгу, подвергали их жизнь опасности», — пояснили в следственном комитете.

Процессуальная проверка проходит по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщало ИА REGNUM, любопытных туристов организованно и за деньги возят на место крушения самолёта АН-26 в Хабаровском крае. Группы собирают предприимчивые жители региона. Воздушное судно пропало с радаров 22 сентября, на следующие сутки были обнаружены его останки. В авикатастрофе погибли все шесть человек, находившихся на борту.