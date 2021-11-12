Сеул, , 05:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 2,1 зафиксировали на территории Южной Кореи 12 ноября, сообщает пресс-служба метеорологического агентства республики.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 12 километрах от города Пхохан, который находится в 375 километрах от южнокорейской столицы Сеула. Очаг сейсмособытия залегал на глубине восьми километров.

Отмечается, что жители города ощутили подземные толчки второго уровня интенсивности. Однако сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Японии. Его очаг находился в 198 километрах от города Хирара на глубине десяти километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.