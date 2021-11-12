Уссурийск, Приморский край, , 05:31 — REGNUM Жителя Приморья привлекли к ответственности за осквернение Вечного огня в Уссурийске. Об этом 11 ноября сообщает ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

Приговор Publicdomainpictures.net

Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину после получения информации об акте вандализма. Очевидцы рассказали, что неизвестный залил жидкостью Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подозреваемый был задержан по горячим следам, им оказался ранее судимый житель Приморья.

Задержанный рассказал, что захотел погреться у Вечного огня, а затем залил его принесённой с собой жидкостью. При этом подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мировой судья определил правонарушителю наказание в виде штрафа и административного ареста.

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