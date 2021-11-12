Глазго, Великобритания, , 05:29 — REGNUM Участникам дискуссии по всему миру о переходе к «зелёной» энергетике нужно отказаться от примитивного понимания этого процесса и избавиться от «пещерной радиофобии». Об этом 11 ноября заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на климатической конференции ООН СОР26 в Глазго.

Алексей Лихачев Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступая на сессии «Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России», Лихачев отметил, что миру для энергоперехода нужно провести серьезные экономические расчёты и осмыслить стоимость создания новых генерирующих мощностей.

«(Нужно) отказаться от такого очень примитивного понимания энергоперехода как переключение некого счетчика, некого тумблера от незеленых к зеленым. Нет никакого счетчика. Нужны очень серьезные экономические просчеты, нужны серьезные технологические модели и осмысление, сколько денег и сколько лет потребует создание необходимых мощностей», — сказал он.

Глава Росатома добавил, что в процессе глобальной дискуссии необходимо отказаться от «некоторых догм», в частности, от «пещерной радиофобии», и стремиться консолидировать новые технологические решения «на создание фактически четвертого поколения атомной энергетики на планете».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд (14 трлн рублей) к 2050 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Греф спрогнозировал потери в экспорте России от глобального энергоперехода