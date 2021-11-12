Вашингтон, 12 ноября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. На борт Международной космической станции (МКС) перешли четверо астронавтов — экипаж ранее пристыковавшегося корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС

После успешной стыковки, которая в автоматическом режиме состоялась в 18:32 по времени восточного побережья США (02:32 мск 12 ноября), находящийся на борту МКС астронавт NASA Марк Ванде Хай начал подготовку к открытию люка. Все необходимые процедуры заняли около двух часов и в 20:25 (04:25 мск 12 ноября) люк корабля Crew Dragon был открыт, после чего астронавты перешли на станцию.

Миссия Crew-3 доставила на МКС американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна, Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера, которые присоединились к уже находящимся на борту станции российским космонавтам Антону Шкаплерову (командир станции), Пётру Дуброву и астронавту NASA Ванде Хаю.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon (миссия Crew-3) стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) вечером 10 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотируемый космический корабль Crew Dragon (миссия Crew-3) пристыковался к МКС.