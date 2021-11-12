Приштина, , 05:31 — REGNUM В Косово 11 ноября в результате исследования 1427 образцов выявлено шесть носителей коронавируса, признан излечившимся 21 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Огни Приштины Arianselmani

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Всего в Косово с начала пандемии выявлен 160 891 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 504 пациента излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 429.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 746 232 человека, при этом произведено уже свыше 1 589 739 инъекций вакцины.

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