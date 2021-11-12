Биробиджан, , 05:09 — REGNUM В Еврейской автономной области переполнена реанимация для пациентов с COVID-10. Там 12 мест, и все они заняты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«С марта 2020 года к нам стали поступать больные. Реанимация была на 3−6 коек, сегодня реанимация уже на 12 коек. Есть очередь в реанимацию. Больные часто меняются, потому что летальность, вы все знаете, очень высокая. Четыре поста. На каждую медсестру — три палаты, это 12 человек. Все загружены на 101 процент. Рабочий день у медсестер — 12 часов. Я могу находиться в отделении и шесть, и восемь часов. Я и нахожусь. Но надо же еще писать «истории», надо других больных ходить смотреть. Лечения специфического и патогенического коронавируса нет. Единственный путь не попасть в реанимацию и продолжать жить — это вакцинация», — охарактеризовал ситуацию анестезиолог-реаниматолог коронавирусного госпиталя ЕАО Александр Шполянский.

По его словам, иногда врачи вынуждены ночевать в больницах, по нескольку месяцев не видеть семью и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье в Еврейской автономии все работники написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19. В последствии они отозвали свои заявления об увольнении.