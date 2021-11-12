Биробиджан, 12 ноября 2021, 05:09 — REGNUM В Еврейской автономной области переполнена реанимация для пациентов с COVID-10. Там 12 мест, и все они заняты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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По его словам, иногда врачи вынуждены ночевать в больницах, по нескольку месяцев не видеть семью и детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье в Еврейской автономии все работники написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19. В последствии они отозвали свои заявления об увольнении.