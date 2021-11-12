Москва, 12 ноября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты выставили на продажу в интернете. Об этом 12 ноября сообщает издание «Коммерсант».

Интернет

Утверждается, что на теневых интернет-ресурсах предлагают купить личные данные граждан, ранее приобретавших поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты. В базах содержится информация о проживающих в Москве и Московской области.

В частности, в базе содержатся номер и серия паспорта, СНИЛС, номер телефона, адрес проживания, дата получения поддельного сертификата. Стоимость тысячи строк составила $120. Отмечается, что уголовная ответственность может грозить как разместившим базу данных, так и приобретавшим фальшивые сертификаты о вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в свободном доступе оказались данные 45 млн пользователей VPN-сервисов.