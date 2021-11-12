Киев, 12 ноября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Совокупный объём экспорта Украиной электроэнергии за 10 месяцев 2021 года превысил импорт в три раза, сообщила 11 ноября пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

"За 10 месяцев экспорт составил 3 026 млн кВт/ч, импорт — 1 014 млн кВт/ч», — подсчитали там.

В компании отметили, что в октябре этого года страна вообще не закупала электроэнергию в других странах, а в сентябре поставки осуществлялись только на так называемый остров Бурштынской ТЭС из Румынии.

Больше всего с января по октябрь Украина поставила электроэнергии в Венгрию, Польшу и Румынию.

Ранее украинские энергетики обратились с экстренным запросом помощи в Словакию. Компания рассчитывает, что временный импорт электроэнергии позволит избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС».