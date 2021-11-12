Сана, 12 ноября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Группа повстанцев-хуситов штурмовала территорию посольства США в Йемене и полностью захватила здание. Об этом 11 ноября сообщил Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

В результате нападения были взяты в заложники 25 сотрудников американской дипмиссии, все захваченные — граждане Йемена. Госдеп США подтвердил, что сотрудники посольства удерживаются захватчиками без объяснения причин. Кроме того, сообщается о разграблении имущества в здании, где посольство США размещалось до 2015 года.

Представители Госдепа США уточнили, что правительство США продолжает вести дипломатическую работу по освобождению заложников и возвращению комплекса зданий. Работа будет вестись, в том числе, и через иностранных партнёров.

Уточняется, что посольство США в Йемене прекратило свою работу в 2015 году. До настоящего времени в комплексе зданий, принадлежащих посольству, работали сотрудники, граждане Йемена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате теракта на юге Йемена погибла журналистка, её супруг был госпитализирован с тяжёлыми ранениями.