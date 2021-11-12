Красноярск, 12 ноября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В пятницу, 12 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, местами гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Disclosurenewsonline.com Гололед

В 8:30 на Театральной площади было +0 °C.

Ночью с 12 на 13 ноября ожидается до −3… −1 °C, облачно, снег.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В субботу, 13 ноября, в Красноярске до +1… +2 °C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до −2… +0 °C.

В воскресенье, 14 ноября, в Красноярске ожидается до +0… +2 °C днём и до −1… +1 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с. В горах южных районов Красноярского края и Хакасии местами сильный снег. В Хакасии порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, в горах до 24 м/с.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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