Рим, 12 ноября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Объём импорта продовольствия в мире в 2021 году достигнет $1,75 трлн, что на 14% больше, чем в 2020 году, и во многом такой рост будет связан с подорожанием товаров и увеличением транспортных расходов. Такой прогноз сделали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Разгрузка продовольствия с международного склада. Фото Нансена

«Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена», — говорится в прогнозе организации.

Эксперты отмечают, что транспортные расходы в 2021 году увеличатся в три раза, и именно этот показатель внесёт самый существенный вклад в общее увеличение стоимости продовольствия.

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