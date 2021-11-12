Томск, , 04:44 — REGNUM Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе в домах-интернатах для престарелых и инвалидов вакцинированы 1620 человек, в том числе 861 — повторно.

Старик в доме престарелых (сс) geralt

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Начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина подчеркнула, что жители домов-интернатов находятся в зоне риска по возрасту и хроническим заболеваниям. По её словам, первая прививочная кампания показала хорошие результаты.

Некоторым жильцам этих учреждений прививаться нельзя по медицинским противопоказаниям, однако «в учреждениях уже сформирован коллективный иммунитет», отметила Киняйкина.

Большинство жителей домов-интернатов перенесло первичную и повторную прививки без побочных реакций, резюмировала чиновница.

В Томской области действуют десять домов-интернатов (семь общего профиля, три — психоневрологического), в которых проживают 1672 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Томской области выросли в пять раз.

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