Пекин, 12 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Несмотря на эпидемию COVID-19, с января по октябрь объем международных перевозок грузов и почты в международном аэропорту Чунцина Цзянбэй в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая вырос, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

(сс) xiquinhosilva Чунцин

По данным аэропорта, он обработал 178 000 тонн грузов и почты, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив общий показатель предыдущего года. Аэропорт также запустил пять новых международных маршрутов грузовых перевозок в Брюссель, Бангалор, Токио, Дакку и Красноярск.

С 31 октября аэропорт начал выполнять зимний план полетов, а количество еженедельных рейсов достигло 96, что на 23% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.