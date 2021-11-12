Пекин, , 04:38 — REGNUM По данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), индустрия гражданской авиации Китая будет продвигать «зеленый переход», чтобы обеспечить устойчивое и здоровое развитие отрасли, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Гражданская авиация Skolkozarabatyvaet.ru

14-я Пятилетка (2021−2025) является ключевым для отрасли гражданской авиации для перехода от энергосбережения и сокращения выбросов к экологически чистому и низкоуглеродному развитию, говорится в сообщении CAAC.

Органы гражданской авиации будут рассматривать сокращение выбросов углекислого газа как ключ к содействию устойчивому развитию отрасли с помощью разумной, низкоуглеродистой энергии и более чистых выбросов.

CAAC опубликует 14-й Пятилетний план развития и специализированный план зеленого развития для содействия экологичному и низкоуглеродному развитию отрасли на период 2021—2025 годов.