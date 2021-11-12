Пекин, , 04:34 — REGNUM Добыча угля в Китае достигла исторического максимума, а усилия по увеличению поставок энергии окупаются, заявил 11 ноября главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Уголь Alexander G

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, 11 ноября было добыто до 12,05 млн тонн угля, что на 120 000 тонн выше предыдущего суточного рекорда, в то время как суточная добыча в основных угледобывающих регионах достигла самого высокого уровня за последние годы. Это укрепило основу для обеспечения энергоснабжения и стабилизации цен, говорится в сообщении комиссии.

Рекордный объем производства был достигнут на фоне оживления производственной деятельности после того, как волна холода прокатилась по многим районам Китая на прошлой неделе и нарушила добычу угля. Среднесуточная добыча угля в период с 7 по 9 ноября составила 11,75 млн тонн.

По данным комиссии, в связи с тем, что железные дороги, автомагистрали и порты принимают меры предосторожности и реагирования, влияние холодной погоды на транспортировку угля постепенно уменьшается, а запасы угля на электростанциях продолжают стабилизироваться.