Пекин, , 04:32 — REGNUM В этом году на шопинг-фестивале «Дня холостяков», прошедшем 11 ноября не было крупных скидок, но был сделан упор на инклюзивности и экологичности, а некоторые потребители выбрали более рациональные покупки, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

В отличие от предыдущих фестивалей, платформа Alibaba не стала раскрывать валовой объем товаров на своих многочисленных платформах. В прошлом году эта цифра составила ошеломляющие 498,2 млрд юаней ($77,9 млрд). Тем не менее, она подчеркнула свою роль в расширении возможностей малых и средних брендов, заявив, что они «скакнули» в продажах.

Например, в первые 45 минут фестиваля 411 небольших брендов сообщили о валовом объеме товаров более чем на 10 млн юаней, 40 из которых превысили порог в 100 млн юаней, согласно данным Tmall, сайта Alibaba.

Китайские бренды также набирают популярность среди зарубежных покупателей, а бренд спортивной одежды Erke зафиксировал семикратный рост продаж на зарубежных рынках через Tmall и Taobao в ходе кампании этого года.

Конкурент JD сообщил, что накопленный объем продаж превысил 311,4 млрд юаней по состоянию, превысив общий объем продаж в прошлом году. В нем говорилось, что мобильные телефоны, холодильники, телевизоры с плоским экраном, стиральные машины и кондиционеры являются наиболее эффективными категориями, основанными на ранних данных о транзакциях.