Красноярск, 12 ноября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Три человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса под Красноярском. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 01:20 по местному времени на 67-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и микроавтобус «Мерседес», в котором находилось пять сотрудников местного предприятия.

В результате аварии погибли три пассажира «Мерседеса», водитель и ещё один пассажир пострадали, они были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Отмечается, что все погибшие были не пристёгнуты ремнями безопасности.

На место ДТП выехал руководитель управления ГИБДД Андрей Сиротинин и сотрудники следственно-оперативной группы ГУ МВД России по Красноярскому краю. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств, приведших к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Красноярском крае, жертвой которого стал один человек, ещё двое получили травмы.