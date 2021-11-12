Томск, , 04:28 — REGNUM Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Томской области выросли в пять раз, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Вакцина от ковида «Гам-КОВИД-Вак» Lenobl.ru

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По состоянию на 11 ноября в Томской области от СOVID-19 привито 399 847 человек. Это 59,2% от взрослого населения региона. Полностью завершили иммунизацию 341 343 человека, ревакцинировались 35 555 человек.

По данным обладминистрации, прививки сделали 120 927 жителей региона старше 60 лет, в том числе 10 862 — старше 80-ти. Власти региона утверждают, что Томская область — в лидерах по вакцинации пожилых людей (54%).

За первую декаду ноября первым компонентом вакцины привит 38 141 человек. За аналогичный период октября — 7475. По информации областного депздрава, за последний месяц темп вакцинации вырос в пять раз: с 1466 до 5417 человек в сутки.

Максимальное количество привитых в сутки — 8739 человек — зафиксировано 1 ноября.

Напомним, всего Томская область получила 485 036 доз вакцины от коронавируса.

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