Москва, 12 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России прибыл в Лаос для выполнения гуманитарной миссии по разминированию территории страны. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Darwinek Карта-флаг Лаоса

В составе отряда — 31 военнослужащий.

пресс-служба Минобороны РФ «Российским сапёрам предстоит выполнение задач по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в центральной части Лаоса».

Российские военнослужащие также развернут на территории Лаоса филиал МПЦ ВС России. На его базе будет проходить теоретическая и практическая подготовка сапёров для Народной армии Лаоса с использованием при разминировании российских технических средств.

Ранее специалисты МПЦ ВС России уже подготовили в Лаосе 30 сапёров по программе «Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд Международного противоминного центра ВС России вернулся на родину после завершения миссии гуманитарного разминирования в Лаосе.

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