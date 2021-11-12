В Лаос для разминирования территории страны прибыли российские сапёры
Москва, 12 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России прибыл в Лаос для выполнения гуманитарной миссии по разминированию территории страны. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В составе отряда — 31 военнослужащий.
Российские военнослужащие также развернут на территории Лаоса филиал МПЦ ВС России. На его базе будет проходить теоретическая и практическая подготовка сапёров для Народной армии Лаоса с использованием при разминировании российских технических средств.
Ранее специалисты МПЦ ВС России уже подготовили в Лаосе 30 сапёров по программе «Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов».
Как сообщало ИА REGNUM, отряд Международного противоминного центра ВС России вернулся на родину после завершения миссии гуманитарного разминирования в Лаосе.
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