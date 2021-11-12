Владивосток, , 04:22 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке принято решение возобновить очные занятия в аудиториях. Удалённое обучение отменяют с 15 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Студенты (сс) Narek75

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К оффлайн-занятиям буду возвращаться постепенно и с соблюдением эпидемиологических требований, в том числе с ежедневным мониторингом заболеваемости. На лекции не будут допускать студентов с признаками ОРВИ.

Обучающихся просят вакцинироваться от COVID-19, сделать это можно прямо на территории вуза. Привитые студенты получают скидки на на льготное проживание в кампусе, посещение спортивного зала и бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на очное обучение вернули учеников 1−11 классов. С «дистанционки» школьники вышли 8 ноября.