Гонконг, Китай, 12 ноября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае объявило, что благодаря его действиям, общее бедное население в 2020 году составило 553 500 человек, что меньше на 88 000 человек по сравнению с показателями 2019 года, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Правительство САР опубликовало «Отчет о ситуации с бедностью в Гонконге за 2020 год», девятый ежегодный обновленный анализ ситуации с бедностью с момента публикации первой официальной черты бедности в 2013 году.

Согласно отчету, пострадавшая от пандемии COVID-19 экономика Гонконга в 2020 году пережила серьезную рецессию, а рынок труда резко ухудшился, характеризуясь заметно растущим уровнем безработицы и замедлением общего роста заработной платы. В докладе говорится, что без своевременного политического вмешательства правительства САР в 2020 году весьма вероятно явное ухудшение ситуации с нищетой.

В 2020 году, до вмешательства правительства САР в политику, бедное население и уровень бедности составляли 1 652 500 человек и 23,6% соответственно. Заглядывая в будущее, следует отметить, что прогноз ситуации с нищетой зависит от развития пандемии во всем мире и темпов экономического восстановления в Гонконге, отмечается в докладе.

Если сообщество Гонконга сможет оказать широкую поддержку в реализации программы вакцинации и противоэпидемических мер, это заложит прочную основу для быстрого восстановления экономики, тем самым также облегчит ситуацию с бедностью на местном уровне, говорится в заявлении.