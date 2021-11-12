Пекин, , 04:15 — REGNUM За последние несколько лет десятки лучших больниц со всего Китая предложили совместную помощь окружным больницам в Тибетском автономном районе Юго-западного Китая, помогая горному региону улучшить медицинское обслуживание, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Тибет

В соответствии с планом, обнародованным центральным правительством Китая в июне 2019 года, в общей сложности 40 больниц традиционной китайской медицины (ТКМ) объединились с 36 окружными больницами традиционной тибетской медицины, говорится в заявлении региональной комиссии здравоохранения.

Эти больницы ТКМ со всей страны направили в Тибет 132 руководящих и медицинских сотрудника, оказали помощь более чем 100 000 пациентам и предложили более 6 млн юаней (около $938 000) в качестве средств помощи, сообщила комиссия со ссылкой на официальные данные.

Они также работали над улучшением правил управления, осуществлением новых проектов и обучением медицинского персонала больниц в Тибете. Благодаря совместной помощи возможности обслуживания и управления больницами окружного уровня в Тибете постоянно улучшаются, говорится в сообщении комиссии.

По данным комиссии, такие инициативы по оказанию помощи от других регионов провинциального уровня позволили наладить обмен между ТКМ, тибетской медициной и западной медициной и повысить доступность медицинских услуг для людей на низовом уровне.

В период с 1994 по 2020 год другие провинциальные регионы, центральные правительственные ведомства и центрально управляемые государственные предприятия выделили 52,7 млрд юаней Тибету в рамках 6330 проектов для содействия развитию региона.