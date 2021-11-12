Красноярск, 12 ноября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Установка стелы «Красноярск — город трудовой доблести» завершается. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Каркас конструкции уже смонтирован на площадке в сквере перед Дворцом культуры имени 1 Мая. Строители выкладывают плиты из красного и белого камня. По проекту будет смонтировано 92 плиты из красного и 56 плит из белого камня весом от 70 до 120 кг.

После этого начнётся установка осветительных приборов. Всего будет шесть световых точек. Один луч направят вниз с верхней точки стелы.

На стеле закрепят памятую доску с указом президента РФ и разместят бронзовые панно на шести пилонах. На них будет изображена ретроспектива трудовых достижений красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в годы Великой Отечественной войны.

Сквер также подготовили к установке стелы. В нём высажено более 150 деревьев и кустарников, оформлена световая композиция общественного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 20 мая 2021 года. Место установки стелы определили по итогам голосования горожан.

Семнадцатиметровая композиция включает в себя стелу в виде устремлённого в небо маяка и шести пилонов.