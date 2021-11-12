Урумчи, Китай, 12 ноября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Видеоконференция, демонстрирующая развитие и процветание в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, была совместно проведена 9 ноября региональным правительством, посольством Китая в Италии и комитетами по иностранным делам Сената и Палаты депутатов Италии, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

На конференции несколько представителей низового уровня из Синьцзяна поделились своим опытом с итальянскими официальными лицами, учеными, журналистами и другими участниками по видеосвязи, опровергая заблуждения антикитайских сил в отношении региона.

Нурзахат Хабибул, доцент Синьцзянского педагогического университета, вспомнила свой путь от воспитания дочери фермера до карьеры преподавателя колледжа. Благодаря студенческим грантам школ, она окончила Университет Хунани в центральном Китае, прежде чем получить степень магистра и доктора наук. Позже она руководила и участвовала в ряде национальных и региональных исследовательских проектов по охране окружающей среды.

«Мои достижения неотделимы от возможностей обучения, научно-исследовательских платформ и политической поддержки, оказываемой правительством на протяжении многих лет», — сказала Нурзахат Хабибул.

Абудулларахман Маттурсун, местный житель округа Хотан, раньше зарабатывал на жизнь фермерством и случайными заработками в качестве случайного работника.

Позже, по совету деревенских чиновников, он подал заявление в местный открытый университет, который предлагает дистанционное образование с помощью радио‑ и телевизионных программ. После окончания университета он работал в компании по продаже автомобилей и вскоре был повышен до менеджера по продажам с ежемесячной зарплатой 7000 юаней (около $1095).

«В прошлом году я потратил свои сбережения в размере 100 000 юаней на ремонт своего дома, покупку бытовой техники и автомобиля. В мае я женился, и мы с женой планируем открыть небольшой супермаркет. Мы полны надежды на наше будущее», — сказал Абудулларахман Маттурсун.

Вито Петрочелли, глава Комитета по иностранным делам Сената Италии, и Пьеро Фассино, глава Комитета по иностранным делам Палаты депутатов, признали достижения региона и Китая за последние годы. Они выразили пожелание, чтобы взаимопонимание и сотрудничество были еще более укреплены посредством таких обменов.