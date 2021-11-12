Москва, , 04:10 — REGNUM Высокий уровень антител в крови является необходимым условием для борьбы с «дельта"-штаммом коронавируса. Об этом 11 ноября рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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Специалист пояснил, что в случае с изначальным, «уханьским» штаммом, достаточно было бы проходить ревакцинацию раз в год-полтора. Это происходило потому, что «клетки памяти», которые образовывались после вакцинации, могли помогать организму человека. С «дельта"-штаммом такого не происходит.

Гинцбург уточнил, что для того, чтобы «дельта"-штамм не проник в организм человека, необходимо держать в крови высокий уровень антител к COVID-19 и ловить коронавирус до того, как он проник в клетку. В противном случае человек заболеет, а этого нельзя допустить.

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