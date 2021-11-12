Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен отправится в Кению, Сенегал и Нигерию с официальным визитом с 15 по 20 ноября, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Торги за Африку Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что визит главы Госдепартамента США в эти африканские республики должен укрепить связи Вашингтона. Предполагается, что Блинкен обсудит борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, климатическими изменениями, а также вопросы восстановления экономики и укрепления демократии в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября представители США и Марокко провели встречу в американском Госдепартаменте. Отмечалось, что стороны обсуждали вопросы свободы слова, реформы правосудия и права женщин.