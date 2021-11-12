Пекин, 12 ноября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Новые кредиты Китая, исчисляемые в юанях, достигли 826,2 млрд юаней (около $129,2 млрд) в прошлом месяце, что на 136,4 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные центрального банка КНР, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Max12Max Народный банк Китая

М2, широкий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 8,7% в годовом исчислении до 233,62 трлн юаней в конце октября, по данным Народного банка Китая. Темпы роста были на 0,4 процентных пункта выше показателя, наблюдавшегося в конце сентября, и на 1,8 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Индекс M1, который охватывает наличные деньги в обращении плюс депозиты до востребования, на конец октября составил 62,61 трлн юаней, увеличившись на 2,8% в годовом исчислении. M0, объем наличных денег в обращении, увеличился на 6,2% по сравнению с прошлым годом до 8,61 трлн юаней в конце прошлого месяца.

В октябре центральный банк вывел с рынка в общей сложности 78,1 млрд юаней чистой наличности. Недавно добавленное социальное финансирование, показатель средств, которые частные лица и нефинансовые фирмы получают от финансовой системы, за этот период составил 1,59 трлн юаней, что на 197 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые депозиты Китая в юанях в октябре достигли 764,9 млрд юаней, что на 1,16 трлн юаней больше, чем годом ранее. В октябре прошлого года в стране наблюдалось сокращение новых депозитов в юанях на 397,1 млрд юаней. К концу прошлого месяца общий объем непогашенных депозитов в юанях составил 229,95 трлн юаней, увеличившись на 9,1% в годовом исчислении. В октябре расчеты в юанях по трансграничной торговле составили 617,5 млрд юаней.

Центральный банк Китая пообещал сделать свою разумную денежно-кредитную политику более целенаправленной и гибкой, чтобы лучше адаптироваться к потребностям высококачественного развития, и уделять больше внимания эффективности финансовых услуг для поддержки реальной экономики.