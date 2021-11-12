Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Пилотируемый космический корабль Crew Dragon (миссия Crew-3) 11 ноября пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС NASA

Трансляция полёта велась на сайте ведомства. В 18:32 по времени восточного побережья США (02:32 мск 12 ноября) было объявлено об успешной стыковке корабля американской компании SpaceX с МКС. Миссия Crew-3 доставила на МКС американских астронавтовРаджу Чари, Тома Маршберна,Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентстваМаттиаса Маурера. Ожидается, что на околоземной орбите они проведут около полугода.

В настоящее время на МКС уже находятся российские космонавты Антон Шкаплеров (командир станции), Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon (миссия Crew-3) стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

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