Красногорск, 12 ноября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Госучреждение Подмосковья «Финансово-аналитический центр» определилось с исполнителем контракта по настройке электронного бюджета Московской области. Интереса у IT-компаний закупка не вызвала — в тендере приняло участие только одно юрлицо. Контракт предложено подписать по максимальной цене — более 75,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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В протоколе комиссии отмечается, что «контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Криста». Стоимость контракта равна начальной — 75,144 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, фирма-исполнитель создана в Москве в 2011 году и имеет восемь филиалов. Владельцы — Олег Иванов и Юрий Черных. Среднесписочная численность работников — более 1 тыс. человек. По открытым данным, компания выступала исполнителем не менее 4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 9,7 млрд рублей.

Напомним, финансировать затраты на исполнение контракта планируется средствами областного бюджета. В задачи исполнителя входит настройка системы для будущего формирования и исполнения государственных социальных заказов региона. Необходимо также обеспечить связь этой подсистемы с бюджетным процессом. Работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года.