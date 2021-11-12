Дамаск, , 03:47 — REGNUM Переговоры о начале производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Сирии начнутся в ближайшие дни. Об этом 12 ноября сообщил министр промышленности Сирийской Арабсукой республики (САР) Зияд Саббаг в интервью РИА Новости.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Ako.ru

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Саббаг уточнил, что предложение о производстве российской вакцины от COVID-19 в Сирии поступило от российской стороны. Переговоры по данному вопросу между Россией и Сирией состоятся в ближайшие два дня.

Министр промышленности Сирии уточнил, что запланировано создание совместной комиссии для завершения организационных вопросов, связанных с запуском производства вакцины «Спутник V» в САР.

Саббаг добавил, что российская вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность в борьбе против коронавируса в Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 200 тысяч доз должна прибыть из России в Приднестровье.

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