Бразилиа, , 03:46 — REGNUM Случаи заражения людей коровьим бешенством в Бразилии не связаны с употреблением говядины, сообщает пресс-служба бразильского минсельхоза.

Коровы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Возможные случаи не связаны с употреблением говядины. В большинстве случаев заболевание возникает спонтанно по причине неизвестных инфекционных возбудителей», — объяснили в ведомстве.

Миндрав республики отмечает, что в период с 2005 по 2014 годы в Бразилии фиксировали 603 случая заболевания коровьим бешенством среди людей. При этом ни в одном из случаев не выявили связи с употреблением в пищу говядины.

Ранее сообщалось, что у двух жителей пригорода Рио-де-Жанейро подозревают заболевание коровьим бешенством. Пока двое мужчин изолированы в инфекционной больнице.