Грозный, 12 ноября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», созданное правительством РФ в 2010 году, объявило многомиллионный тендер. В рамках него будет выбран подрядчик на строительство пассажирской подвесной канатной дороги VL2 для всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» в Чечне. Победителя определят 3 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Фото АО КСК Курорт Ведучи

Стоимость контракта составит до 387 549 758,86 рубля. Условиями контракта предусмотрен аванс в 30%. Источник финансирования закупки — федеральный бюджет. Работы должны быть завершены до 30.09.2023 года.

Напомним, за лето 2021 года курорты Северного Кавказа «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» посетили порядка 300 тыс. человек. При этом показатели чеченского курорта «Ведучи» превысили итоги 2020 года в 2,5 раза.