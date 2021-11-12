Лондон, 12 ноября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Разрешение пожениться в тюрьме получили основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис. Об этом 11 ноября рассказала сама Моррис агентству PA.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

Невеста Ассанжа отметила, что для неё стало большим облегчением возобладание здравого смысла. Моррис выразила надежду на то, что больше в вопрос их свадьбы с Ассанжем не будет стороннего вмешательства.

Кроме того, приводятся слова представителя пенитенциарной службы Великобритании, который пояснил, что заявка Ассанжа была рассмотрена и обработана администрацией тюрьмы в обычном порядке, как любая другая.

По данным газеты The Sun, Ассанж и его невеста сами оплатят церемонию, которая будет скромной и пройдёт в присутствии лишь самых близких людей. Так как сам заключённый и его избранница проповедуют католицизм, то венчание возможно будет провести в тюремной церкви.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что невеста основателя WikiLeaks Ассанжа не верит, что его могут экстрадировать в США.