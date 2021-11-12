Гавана, , 02:38 — REGNUM На Кубе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, за 11 ноября в стране выявили 403 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на кубинской территории подтвердили 957 735 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в республике скончались еще четыре пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на Кубе, выросло до 8278.

При этом ведомство фиксирует снижение заболеваемости COVID-19. Также уточняется, что в республике уже полностью прошли вакцинацию более 7,8 млн человек из 11,2 млн, проживающих на Кубе.