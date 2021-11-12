Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Эмиссар экс-президента США Дональда Трампа посетил административную линию между Сербией и Косово. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба политика.

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Как пояснил Трамп, его эмиссар, посол Рик Гренелл посетил фактическую границу Косова и Сербии, чтобы подчеркнуть важность соглашения между Белградом и Приштиной. При этом Трамп напомнил, что во время его нахождения во главе США Израилю удалось нормализовать отношения со многими арабскими странами.

«Замечательные народы Сербии и Косова преодолели огромные препятствия на пути к экономической нормализации. Соглашения, посредником при которых выступила моя администрация, являются историческими, и их нельзя оставлять: на кону много жизней. Этот регион слишком важен, а люди ждали слишком долго, чтобы откладывать это в сторону… Мир возможен, не сдавайтесь. На кону долгосрочное процветание двух стран!» — заявил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецпредставитель экс-президента США Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл был разочарован невыполнением Вашингтонского соглашения, подписанного в сентябре 2020 года, после посещения административной линии между Сербией и Косово.

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